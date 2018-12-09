"Витесс" Слуцкого уступил "Бреде" и упал на 7-е место

"Витесс" проиграл "Бреде" в матче 15-го тура чемпионата Голландии - 1:2. В составе победителей отличились Митчелл Те Вреде и Арно Ферсхурен. В составе команды Леонида Слуцкого гол забил Бриан Линссен.

"Витесс" упал на 7-е место в турнирной таблице. В активе клуба 22 очка.

В составе команды Слуцкого 90 минут отыграл россиянин Вячеслав Караваев.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

15-й тур

"НАК Бреда" - "Витесс" - 2:1 (1:0)

Голы: Те Вреде, 45+1 (1:0). Линссен, 72 (1:1). Ферсхурен, 84 (2:1).

Нереализованный пенальти: Фор, 43 (мимо)

"НАК Бреда": ван Лер, Споркследе (ван Анхолт, 37), Кох, Кломп, Лейг, Найхолт, Метс, Ферсхурен, Те Вреде, Росхевел (Мюрен, 87), Корте (Эль-Аллуши, 79).

"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, Караваев, Теландер, Дуки, Сереро, Фор (Беренс, 81), Беро, Линссен, Эдегор, Дарфалу.

Предупреждения: Беро, 45. Метс, 82.

Удаление: Беро, 90+2.

Судья: Линдхаут (Голландия).

9 декабря. Бреда. Стадион "Rat Verlegh Stadion".

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