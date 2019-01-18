"Витесс" Слуцкого удержал победу над "Экселсиором"

"Витесс" победил "Экселсиор" в матче 18-го тура чемпионата Голландии (3:2). Победный гол забил защитник Майкел ван дер Верфф.

Команда Леонида Слуцкого набрала 29 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. "Экселсиор" с 16-ю баллами располагается на 14-й строчке.

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18-й тур

"Витесс" - "Экселсиор" - 3:2 (2:0)

Голы: Фор, 6 (1:0). Линссен, 36 (2:0). Эдвардс, 51 (2:1). ван дер Верфф, 67 (3:1). Схаутен, 69 (3:2).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер (Али, 90), Беренс, Сереро, Фор, Эдегор, Дарфалу (Маргарет, 72), Линссен (Кларк, 46).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Ауде Котте, Бюрнет, Фортеш, Схаутен, Колвейк, Брейнс, Мессауд (Андерсон, 75), Эдвардс (Хадуир, 84), Оумарссон (Эль-Хамдауи, 55).

Предупреждения: Брейнс, 17. Дарфалу, 61. ван дер Верфф, 72.

Судья: ван де Граф.

18 января. Арнем. Стадион "GelreDome".

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