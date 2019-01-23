"Витесс" Слуцкого проиграл в 1/4 финала Кубка Голландии

"Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, на выезде проиграл АЗ в матче 1/4 финала Кубка Голландии (0:2). Команда из Алкмара по голу забила в каждом из таймов.

Российский защитник "Витесса" Вячеслав Караваев отыграл всю встречу.

Кубок Голландии

1/4 финала

АЗ - "Витесс" - 2:0 (1:0)

Голы: Стенгс, 40 (1:0). Тил, 54 (2:0).

АЗ: Бизот, Свенссон, Флар (Хатзидиакос, 80), Копмейнерс, Ауэян, Мидтсье, Махер, Тил, Стенгс (ван Рейн, 84), Сентьенс, Идрисси.

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Кларк-Солтер, ван дер Верфф, Бюттнер, Беренс, Сереро, Фор, Эдегор, Дарфалу (Маргарет, 67), Линссен.

Предупреждение: Эдегор, 67.

Судья: Хиглер.

22 января. Алкмар. Стадион АФАС.