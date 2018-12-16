"Витесс" Слуцкого победил "Венло"

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Венло" в матче 16-го тура чемпионата Голландии - 2:1. Победный мяч на счету нападающего Уссамы Дарфалу.

Команда Слуцкого набрала 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, которое дает право на участие в плей-офф за Лигу Европы.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

16-й тур

"Витесс" - "Венло" - 2:1 (1:0)

Голы: Эдегор, 32 (1:0). Млапа, 76 (1:1). Дарфалу, 80 (2:1).

"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, Караваев, Кларк-Солтер (Теландер, 78), Дуки, Сереро, Фор, Беренс (Гонг, 78), Линссен, Эдегор, Дарфалу.

"Венло": Уннершталль, Промес (Йостен, 72), Кум, Резелер, Руттен, ван Ойен (Сентьенс, 58), Сушич, Опоку, Линхорст (ван Брюгген, 78), Млапа, Грот.

Предупреждения: Кларк-Солтер, 45+2. Млапа, 45+2. Эдегор, 52. Йостен, 82. Фор, 90.

Судья: Бакс.

15 декабря. Арнем. Стадион "GelreDome".