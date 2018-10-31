"Витесс" Слуцкого победил "Хераклес" в Кубке Голландии

"Витесс" победил "Хераклес" в матче 1/16 финала Кубка Голландии - 2:0. Счет в первом тайме открыл бывший хавбек "Реала" Мартин Эдегор, второй гол провел в концовке встречи Томас Бейтинк.

В составе команды Леонида Слуцкого 90 минут отыграл российский защитник Вячеслав Караваев. Соперник "Витесса" станет известен в результате жеребьевки.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 3 ноября. Сами игры пройдут 18-20 декабря.

Кубок Голландии

1/16 финала

"Хераклес" - "Витесс" - 0:2 (0:1)

Голы: Эдегор, 40 (0:1). Бейтинк, 89 (0:2).

"Хераклес": Браувер, Дросте, ван ден Бейс, Россманн, Чиборра, Дрост (Дуарте, 58), Осман, Меркель (дос Сантос, 79), Кувас, Вермей (Дальмау, 46), Петерсон.

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Кларк-Солтер, Дуки, Кларк, Беро, Сереро, Фор, Эдегор, Дарфалу (Бейтинк, 85), Линссен (Гонг, 90+3).

Предупреждения: Чиборра, 29. Осман, 34.

Судья: Мулдер (Голландия).

31 октября. Алмело. Стадион "Polman Stadion". 10037 зрителей.