16:10 | Футбол — Голландия

"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит" и поднялся на пятое место

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"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, победил "Фортуну Сит" в матче 10-го тура чемпионата Голландии (2:1). Победный гол забил полузащитник Матуш Беро.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион 

10-й тур 

"Витесс" - "Фортуна С" - 2:1 (1:1)

Голы: ван дер Верфф, 12 (1:0). Видигал, 45+2 (1:1). Беро, 66 (2:1). 

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Кларк-Солтер, ван дер Верфф (Дуки, 40), Кларк, Беро, Сереро, Фор, Эдегор (Брюнс, 90+3), Дарфалу, Линссен (Гонг, 82).

"Фортуна С": Кошелев, Чиранни, Даммерс, Ниняй, Пинту (Оспитальери, 75), Сметс (Семеду, 75), Хюттен, Хосе Родригес, Видигал (Эссерс, 46), Димерс, Лампру.

Предупреждения: Ниняй, 50. Беро, 58. Фор, 60. Кларк, 68. Эссерс, 69. 

Судья: Хиглер.

28 октября. Арнем. Стадион "GelreDome".

Витесс - Фортуна С

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