"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну" и поднялся на пятое место

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, победил "Фортуну" в матче 10-го тура чемпионата Голландии (2:1). Победный гол забил полузащитник Матуш Беро.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
10-й тур
"Витесс" - "Фортуна С" - 2:1 (1:1)
Голы: ван дер Верфф, 12 (1:0). Видигал, 45+2 (1:1). Беро, 66 (2:1).
"Витесс": Эдуарду, Караваев, Кларк-Солтер, ван дер Верфф (Дуки, 40), Кларк, Беро, Сереро, Фор, Эдегор (Брюнс, 90+3), Дарфалу, Линссен (Гонг, 82).
"Фортуна С": Кошелев, Чиранни, Даммерс, Ниняй, Пинту (Оспитальери, 75), Сметс (Семеду, 75), Хюттен, Хосе Родригес, Видигал (Эссерс, 46), Димерс, Лампру.
Предупреждения: Ниняй, 50. Беро, 58. Фор, 60. Кларк, 68. Эссерс, 69.
Судья: Хиглер.
28 октября. Арнем. Стадион "GelreDome".
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