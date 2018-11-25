"Витесс" Слуцкого обыграл "Виллем II" и вышел на четвертое место в чемпионате

"Витесс" обыграл "Виллем II" в матче 13-го тура чемпионата Голландии. В составе победителей 90 минут отыграли россиянин Вячеслав Караваев и бывший защитник "Динамо" Александр Бюттнер.

Благодаря победе команда Леонида Слуцкого поднялась на четвертое место в таблице. Выше нее располагаются только три самых титулованных клуба страны - "Фейеноорд", "Аякс" и ПСВ, который выиграл все 13 встреч чемпионата.

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13-й тур

"Виллем II" - "Витесс" - 1:3 (0:3)

Голы: Беро, 13 (0:1). Дарфалу, 35 (0:2). Линссен, 44 (0:3). Фран Соль, 87 - с пенальти (1:3).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс (Петерс, 80), Льюис, Майснер, Данкерлуи (Езбилис, 46), Паласиос, Анита, Краули (Кристинссон, 74), Льонч, Авдияй, Фран Соль.

"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, Караваев, Теландер, Дуки, Сереро, Фор, Беро (Беренс, 69), Линссен (Брюнс, 79), Эдегор, Дарфалу (Бейтинк, 82).

Предупреждения: Теландер, 86. Эдуарду, 87. Езбилис, 89. Кристинссон, 90+3.

Судья: Кайперс (Голландия).

25 ноября. Тилбург. Стадион "Koning Willem II Stadion".