"Витесс" победил "Ливингстон" в первом матче с Березуцкими, Караваев забил гол

"Витесс" обыграл шотландский "Ливингстон" в контрольном матче со счетом 3:2. Первый гол команды Леонида Слуцкого забил россиянин Вячеслав Караваев.

Данная игра стала первой после включения в тренерский штаб команды Алексея и Василия Березуцких. Братья завершили карьеру этим летом, а с 1 января ассистируют Слуцкому. Для них это первый опыт тренерской работы.

Контрольный матч

"Витесс" (Голландия) - "Ливингстон" (Шотландия) - 3:2 (2:1)

Голы: Менга, 7 (0:1). Караваев, 34 (1:1). Беренс, 40 (2:1). Хокетт, 61 (2:2). Линссен, 74 (3:2).

"Витесс": Эдуарду (Пасвер, 46), Бюттнер, Караваев (Теландер, 46), ван дер Верфф (Кларк, 46), Кларк-Солтер (Дуки, 46), Сереро (Али, 46), Фор, Беренс, Линссен, Эдегор, Дарфалу.