"Витесс" доволен работой Слуцкого в первой половине сезона

Официальный представитель Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле рассказал, что руководство "Витесса" удовлетворено работой главного тренера. Он заявил, что все отмечают то, как российский специалист отлично работает с молодыми игроками.

– Все понимают, что Слуцкий – специалист очень высокого уровня, и успешный период в "Витессе" – еще одно тому доказательство, – приводят "Известия" слова Эмиле. – Команда завершила первую половину сезона на пятом месте, и, конечно, лидеры клуба этому рады. Кроме того, все отмечают то, как Слуцкий отлично работает с молодыми игроками.

47-летний специалист возглавил "Витесс" весной 2018 года. Желто-черные занимают 5-е место в чемпионате Голландии, имея в активе 26 очков после 17 туров.

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