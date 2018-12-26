"Витесс" доволен работой Слуцкого в первой половине сезона

Официальный представитель Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле рассказал, что руководство "Витесса" удовлетворено работой главного тренера. Он заявил, что все отмечают то, как российский специалист отлично работает с молодыми игроками.
– Все понимают, что Слуцкий – специалист очень высокого уровня, и успешный период в "Витессе" – еще одно тому доказательство, – приводят "Известия" слова Эмиле. – Команда завершила первую половину сезона на пятом месте, и, конечно, лидеры клуба этому рады. Кроме того, все отмечают то, как Слуцкий отлично работает с молодыми игроками.
47-летний специалист возглавил "Витесс" весной 2018 года. Желто-черные занимают 5-е место в чемпионате Голландии, имея в активе 26 очков после 17 туров.
Дополнительная информация
https://iz.ru/827252/sevastian-terletckii-dmitrii-laru-elnar-bainazarov/ostalis-bez-golov-rossiianam-ne-udalos-iarko-proiavit-sebia-v-evrope