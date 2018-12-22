"Венло" сократил отставание от команды Слуцкого

"Венло" на своем поле обыграл "Зволле" в матче 17-го тура чемпионата Голландии (2:0). Победа позволила команде сократить отставание от "Витесса", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, до 2-х очков. Тем не менее, клубу россиянина еще предстоит провести свою встречу в 17-м туре.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
17-й тур
"Венло" - "Зволле" - 2:0 (1:0)
Голы: Сушич, 28 - с пенальти (1:0). Йостен, 66 (2:0).
"Венло": ван Круй, Промес, Кум, Резелер, Руттен (Т.Деккер, 74), Сушич, Опоку, Линхорст, Млапа, Йостен (Самуэльсен, 90+3), Грот.
"Зволле": Бур, ван Полен, Пал, ван дер Берг, Эхизибуэ, Леманс, Р.Деккер, Флемминг (Элберс, 67), ван Дейнен, Намли (ван дер Харт, 28), ван Крой.
Предупреждения: Флемминг, 24. Линхорст, 30. Резелер, 83.
Удаление: Бур, 26.
Судья: Кой.
21 декабря. Венло. Стадион "Де Кул".
De belangrijkste statistieken van VVV-Venlo 🆚 PEC Zwolle zie je hieronder! 👇#VVVPEC pic.twitter.com/UtEJYKL5ub– VVV-Venlo (@VVVVenlo) 21 декабря 2018 г.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/