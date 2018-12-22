"Венло" сократил отставание от команды Слуцкого

"Венло" на своем поле обыграл "Зволле" в матче 17-го тура чемпионата Голландии (2:0). Победа позволила команде сократить отставание от "Витесса", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, до 2-х очков. Тем не менее, клубу россиянина еще предстоит провести свою встречу в 17-м туре.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

17-й тур

"Венло" - "Зволле" - 2:0 (1:0)

Голы: Сушич, 28 - с пенальти (1:0). Йостен, 66 (2:0).

"Венло": ван Круй, Промес, Кум, Резелер, Руттен (Т.Деккер, 74), Сушич, Опоку, Линхорст, Млапа, Йостен (Самуэльсен, 90+3), Грот.

"Зволле": Бур, ван Полен, Пал, ван дер Берг, Эхизибуэ, Леманс, Р.Деккер, Флемминг (Элберс, 67), ван Дейнен, Намли (ван дер Харт, 28), ван Крой.

Предупреждения: Флемминг, 24. Линхорст, 30. Резелер, 83.

Удаление: Бур, 26.

Судья: Кой.

21 декабря. Венло. Стадион "Де Кул".