Василий Березуцкий: "Слуцкий хочет видеть меня и брата своими помощниками в "Витессе"

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что он и его брат Алексей Березуцкий получили предложение о работе в "Виттесе". Они могут стать помощниками главного тренера команды Леонида Слуцкого.

- На днях вы летали в Голландию. Как прошла встреча с главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким?

- Получили от Леонида Викторовича предложение поработать в "Витессе". Он хочет нас видеть своими помощниками. Нам это интересно. Однако остается сразу несколько вещей, которые нужно сделать, чтобы поехать в Голландию.

- Какие?

- Во-первых, сдать экзамен в РФС на получение тренерской лицензии (он будет 20 декабря). Без нее – никуда. Плюс оформить рабочую визу, а это не так просто. Так что остаются загвоздки. Но если все решим, то, думаю, сможем попробовать свои силы за рубежом.

- Если все уладите, уже в январе должны присоединиться к "Витессу"?

- Да, скорее всего, в эти сроки, в январе. Пока мы обговорили такие даты. Но не стоит забегать вперед. Еще существует ряд "но". (Виталий Айрапетов).

Полная версия интервью – скоро в "СЭ"