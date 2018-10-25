Ван Перси завершит карьеру в конце сезона

Капитан "Фейеноорда" Робин ван Перси​ завершит профессиональную карьеру по окончании сезона.

– Думаю, что я закончу карьеру после этого сезона, – приводит слова Ван Перси AD. – С пяти лет я играю в футбол, сейчас мне уже 35. Мне не нужен чемпионский титул Голландии, чтобы считать свое возвращение в "Фейеноорд" успешным. Я уже считаю его успешным.

В текущем сезоне Робин Ван Перси провел 11 матчей за "Фейернорд" и забил 5 мячей. 35-летний форвард выступал за "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" и "Фейеноорд". Он является серебряным призером чемпионата мира в ЮАР (2010) и бронзовым призером чемпионата мира в Бразилии (2014) в составе сборной Голландии.