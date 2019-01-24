Ван Бронкхорст покинет "Фейеноорд" в конце сезона

Главный тренер "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст покинет клуб по окончании сезона, сообщает Voetbalzone. Специалист принял клуб, в котором начинал карьеру футболиста, в 2015 году. Под его руководством команда из Роттердама стала чемпионом в сезоне-2016/17, выиграла два Кубка и Суперкубок Голландии. До ван Бронкхорста "Фейеноорд" не мог стать чемпионом страны с 1999 года.

- Я много думал о том, хочу ли я остаться в "Фейеноорде" после этого сезона. Но на протяжении своей карьеры я всегда следовал своим чувствам, и теперь они говорят, что я не должен оставаться. "Фейеноорд" всегда будет в моем сердце.