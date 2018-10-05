"Утрехт" победил "НАК Бреду" в чемпионате Голландии

"Утрехт" победил "НАК Бреду" в матче 8-го тура чемпионата Голландии - 2:1. В составе хозяев дублем отметился полузащитник Симон Густафссон.

После восьми туров "Утрехт" занимает 9-е место в чемпионате Голландии, имея в активе 9 очков. "НАК Бреда" с 3 очками располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

8-й тур

"Утрехт" - "НАК Бреда" - 2:1 (1:0)

Голы: Густафссон, 45+5 - с пенальти (1:0). Густафссон, 49 (2:0). Росхевел, 65 (2:1).

5 октября. Утрехт. Стадион "Галгенвард".

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