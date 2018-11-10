Слуцкий сильнее Адвоката. "Витесс" победил "Утрехт"

"Витесс" победил "Утрехт" в матче 12-го тура чемпионата Голландии (2:1). Голами в составе желто-черных отметились нападающие Бриан Линссен и Мартин Эдегор.

Клуб Леонида Слуцкого набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Утрехт", который возглавляет Дик Адвокат, занимает 7 строчку, также имея в активе 18 баллов.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

12-й тур

"Витесс" - "Утрехт" - 2:1 (0:0)

Голы: Линссен, 58 (1:0). Эдегор, 64 (2:0). Дессерс, 78 (2:1).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Теландер, Кларк-Солтер, Бюттнер (Кларк, 82), Эдегор, Беро, Фор, Беренс (Брюнс, 82), Дарфалу (Бейтинк, 69), Линссен.

"Утрехт": Йенсен, ван дер Марел, Летшерт, Клайбер, Янссен, Гавори, Таннан, Эмануэлсон (ван де Стрек, 46), ван Оверем (Гертлер, 78), Густафссон (Дессерс, 65), Керк.

Предупреждения: Керк, 42. Клайбер, 55. Бюттнер, 76. Гертлер, 82.

Судья: Маккели.

10 ноября. Арнем. Стадион "GelreDome".

В других матчах 12-го тура чемпионата Голландии "ПСВ" разгромил "Де Графсхап" (4:1), а "Эммен" обыграл "НАК Бреду" (2:0).

"Де Графсхап" - "ПСВ" - 1:4 (1:2)

Голы: де Йонг, 18 (0:1). Эль-Жебли, 21 (1:1). Бергвайн, 27 (1:2). Мален, 77 (1:3). де Йонг, 87 (1:4).

10 ноября. Детинхем. Стадион "De Vijverberg".

"Эммен" - "НАК Бреда" - 2:0 (0:0)

Голы: Кавлан, 59 (1:0). Ариас, 88 (2:0).

10 ноября. Эммен. Стадион "De Oude Meerdijk".

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