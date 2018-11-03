Слуцкий объяснил голландцам, почему раскачивается во время игр

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий объяснил, почему нервно себя ведет во время игр. Также он отметил высокий уровень чемпионата Голландии.

– Чемпионат Голландии – отличный турнир, – цитирует Algemeen Dagblad Слуцкого. – Да, "Аякс" и ПСВ выступают на совершенно другом уровне. Но тут в целом хороший подбор команд. "Аякс" впечатлял в Лиге чемпионов, и я смог оценить уровень местного чемпионата. "Аякс" меня впечатлил и в игре с "Витессом" (0:4), но этим я был менее доволен (смеется).

Мои раскачивания во время матчей? Это генетическая реакция на стресс, который сопряжен с моей профессией. Я не могу этого объяснить. За несколько дней до матча во мне невольно копится энергия, которая выплескивается во время игры. Я хочу помочь своей команде, передать ей энергию. Когда проигрываю, чувствую, будто сижу на электрическом стуле.

После игры не могу уснуть. Никогда. Так что одну ночь в неделю в среднем не сплю. Конечно, это не очень здорово. Но это связано с моей профессией.