Сен Жюст: "Переход в "Зенит"? Я сосредоточен на своем будущем в "Фейеноорде"

Защитник "Фейеноорда" Джерри Сен Жюст прокомментировал информацию о своем возможном переходе в "Зенит".

– Я сосредоточен на своем будущем в "Фейеноорде". Это все разговоры, и я о них не думаю. Но в будущем нельзя ничего исключать, - приводит слова 22-летнего игрока RTV Rijnmond. - В первой половине сезона у меня были трудные периоды из-за проблем с плечом, затем я травмировал бедро, и конечно, же красная карточка в матче с "Аяксом". На каникулах я упорно тренировался и сейчас полностью готов ко второй части сезона.

В текущем сезоне Сен Жюст провел 14 матчей в составе своей команды, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt.de в 5 миллионов евро.

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