"Ренн" переиграл "Дижон", "Амьен" одолел "Генгам"

"Ренн" одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон". "Амьен" же выиграл в гостях у "Генгама" (2:1).

Победу хозяевам принесли голы Бенжамена Буриго и Атема Бен Арфа, забитые на 69-й и 90-й минутах соответственно.

"Ренн" поднялся на 9-е место в турнирной таблице, в активе команды 23 очка. "Дижон" остался на 16-й строчке с 16 баллами.

Чемпионат Франции. Лига 1

17-й тур

"Ренн" - "Дижон" - 2:0 (0:0)

Голы: Буриго, 69 (1:0). Бен Арфа, 90 (2:0).

"Ренн": Диалло, Зеффан, Да Силва, Траоре, Желен, Бен Арфа (Сьебатше, 90+1), Гренье, Андре (Юханссон, 60), Леа Силики (Буриго, 67), Сарр, Ньянг.

"Дижон": Аллен, Симан, Ямбере, Шафик, Розье, Хаддади, Бальмон (Слити, 70), Абед, Амальфитано, Жанно (Жулиу Тавареш, 73), Саид (Саммаритано, 81).

Предупреждения: Симан, 22. Жанно, 71. Зеффан, 78.

Судья: Ренвий (Франция).

8 декабря. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).

В матче "Генгам" - "Амьен" все голы были также забиты во втором тайме. На 69-й минуте счет открыл Эдди Гнаоре. Полузащитник хозяев Этьен Дидо выровнял положение. Победу гостям принес гол Стивена Мендосы.

Чемпионат Франции. Лига 1

17-й тур

"Генгам" - "Амьен" - 1:2 (0:0)

Голы: Гнахоре, 63 (0:1). Дидо, 70 (1:1). Мендоса, 81 (1:2).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Дидо, Коко, Блас, Роделен (Жюлан, 65), Н`Гбакото (Фатон, 85), Тюрам.

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Крафт (Эль-Хаджам, 74), Гуано, Дибасси, Монкондюи, Блен (Лефор, 46), Гнахоре, Мендоса, Годдос (Бодмер, 62), Отеро.

Предупреждения: Дидо, 31. Гуано, 56. Мендоса, 84. Эль-Хаджам, 90+1. Гюртнер, 90+4.

Удаление: Тюрам, 90+5.

Судья: Бастьен (Франция).

8 декабря. Генгам. Стадион Stade du Roudourou.