ПСВ забил 4 безответных мяча "Хераклесу", АЗ обошел "Витесс" Слуцкого

ПСВ разгромил "Хераклес" в матче чемпионата Голландии - 4:0. Клуб из Эйндховена победил в 15 играх из 16 и возглаляет турнирную таблицу.

В другой встрече АЗ взял верх над "Экселсиором" и обошел в турнирной таблице "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий.

"Витесс" в эти минуты проводит встречу с "Венло".

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

16-й тур

"Зволле" - "НАК Бреда" - 0:0

"Зволле": Бур, Лам, ван Полен, Пал, Эхизибуэ (ван дер Берг, 77), Буй, Деккер (Элберс, 61), Флемминг, ван Дейнен, Намли, ван Крой.

"НАК Бреда": ван Лер, ван Анхолт, Кох, Кломп, Лейг, Метс, Ферсхурен, Эль-Аллуши, те Вреде, Росхевел (Мюрен, 88), Корте (Фернандес, 81).

Предупреждения: ван Полен, 21. Ферсхурен, 44. те Вреде, 48. Эхизибуэ, 56.

Судья: ван Букел.

15 декабря. Зволле. Стадион "MAC3PARK Stadion".

АЗ - "Экселсиор" - 2:1 (1:1)

Голы: Махмудов, 30 (0:1). Тил, 40 (1:1). Йонсен, 90+4 (2:1).

АЗ: Бизот, Флар, Свенссон, Ауэян, Махер, Сентьенс, Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс (Йонсен, 72).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет, Маттис, Брейнс, Колвейк, Мессауд (Хадуир, 86), Фортеш, Хасполат, Махмудов, Оумарссон (Эль-Хамдауи, 71).

Предупреждения: Ауэян, 57. Фортеш, 75.

Судья: ван ден Керкхоф.

15 декабря. Алкмар. Стадион АФАС.

"Хераклес" - ПСВ - 0:4 (0:2)

Голы: Бергвайн, 12 (0:1). Шваб, 33 (0:2). Дюмфрис, 79 (0:3). Перейро, 90+4 (0:4).

Нереализованный пенальти: Перейро, 90+3 (вратарь).

"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван Хинтум (Чиборра, 62), Россманн, Зама, Меркель, Дуарте (дос Сантос, 76), Дрост, Осман, Петерсон (Конингс, 82), Кувас.

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс (Риго, 88), Гутьеррес, Росарио (Мален, 73), де Йонг, Бергвайн (Перейро, 85), Лосано.

Предупреждения: Дуарте, 23. Зама, 45+4. Бласвих, 50. Росарио, 61. Чиборра, 65.

Удаления: Дрост, 45+2. Чиборра, 90+2.

Судья: Хиглер.

15 декабря. Алмело. Стадион "Polman Stadion".