ПСВ второй раз в сезоне потерял очки

ПСВ сыграл вничью с "Эмменом" в матче чемпионата Голландии - 2:2. Клуб из Эйндховена всего второй раз в сезоне теряет очки - на его счету 16 побед, ничья и поражение. "Эммен" идет 15-м, в двух очках от зоны переходных матчей.

Сегодня ПСВ может догнать по очкам "Аякс", если одолеет "Херенвен".

В другой встрече "Де Графсхап" разгромил "Фортуну", ворота которой защищал бывший вратарь "Кубани" молдаванин Алексей Кошелев.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

18-й тур

"Де Графсхап" - "Фортуна" - 5:1 (3:0)

Голы: Серраренс, 27 (1:0). Серраренс, 30 (2:0). Эль-Джебли, 43 (3:0). Эль-Мессауди, 55 (3:1). Серраренс, 66 (4:1). Эль-Джебли, 73 (5:1).

"Де Графсхап": Юрьюс, ван де Паверт, Овусу, Стральман, Тутуарима, Вет, Эль-Джебли, Матусива, Нарсинг (ван Мигем, 77), Серраренс (Баккер, 90), Бюргзорг (Томассен, 81).

"Фортуна": Кошелев, Херингс, Ниняй, Пинту, Чиранни, Хосе Родригес, Димерс (Сметс, 77), Эль-Мессауди, Хюттен (Лампру, 46), Новакович, Стоккерс (Добош, 46).

Предупреждения: Вет, 25. Димерс, 28. Чиранни, 33. Ниняй, 67. Хосе Родригес, 83. Херингс, 90+1.

Судья: Мулдер.

20 января. Детинхем. Стадион "De Vijverberg".

"Эммен" - ПСВ - 2:2 (0:1)

Голы: де Йонг, 15 (0:1). Анхелиньо, 71 (0:2). Педерсен, 80 (1:2). Педерсен, 90+2 (2:2).

"Эммен": Схерпен, Бейл, Баккер, Кавлан, Фендорп, Клок, Баннинк (Мариниус, 79), де Леув (Педерсен, 78), Чакон (Найдхарт, 87), Янсен, Ариас.

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Гутьеррес (Мален, 70), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано (Перейро, 87).

Предупреждения: Гутьеррес, 67. Кавлан, 68. Дюмфрис, 85. Мален, 88.

Судья: Камфайс (Голландия).

20 января. Эммен. Стадион "De Oude Meerdijk".