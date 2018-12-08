"ПСВ" разгромил "Экселсиор", забив 6 мячей

"ПСВ" разгромил "Экселсиор" в матче 15-го тура чемпионата Голландии. Дублем отметился Люк Де Йонг. Клуб из Эйндховена продолжает лидировать в таблице.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

15-й тур

"ПСВ" - "Экселсиор" - 6:0 (2:0)

Голы: де Йонг, 17 (1:0). ван дер Мер, 34 - в свои ворота (2:0). Маттей, 52 - в свои ворота (3:0). Мален, 80 (4:0). Бергвайн, 89 (5:0). де Йонг, 90+2 (6:0).

"ПСВ": Зут, Фиргефер, Сэйнсбери, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс (Садилек, 78), Гутьеррес, Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано (Мален, 72).

"Экселсиор": Стевенс (Дамен, 46), Маттей, Маттис, ван дер Мер, Брейнс, Колвейк (Хасполат, 71), Мессауд, Фортеш, Эль-Хамдауи, Махмудов, Оумарссон (Бюрнет, 35).

Предупреждения: Брейнс, 54. Сэйнсбери, 60. ван дер Мер, 64. Эль-Хамдауи, 67.

Судья: Мансхот.

7 декабря. Эйндховен. Стадион "Филипс".