ПСВ проиграл "Фейеноорду" и прервал 13-матчевую победную серию

"Фейеноорд" обыграл ПСВ в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Клуб из Эйндховена потерял первые очки в чемпионате. Стартовые 13 встреч ПСВ выиграл. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия команды в чемпионате составляла 20 игр.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

14-й тур

"Аякс" - "АДО Ден Хаг" - 5:1 (3:1)

Голы: Нерес, 15 (1:0). Тальяфико, 21 (2:0). Мейерс, 39 (2:1). де Лигт, 43 (3:1). ван де Бек, 48 (4:1). Дольберг, 83 (5:1).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Лабиад (Синкгравен, 78), ван де Бек (Вебер, 59), де Йонг, Хюнтелар (Дольберг, 69), Нерес.

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Канон, Трупе, Н.Кайперс, Иммерс, Госсенс (Цзянь Юньинь, 69), Мэлоун (Фалкенбург, 77), Баккер, Лоренцен (Нецид, 46), Беккер.

Судья: ван Букел.

2 декабря. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

"Фейеноорд" - ПСВ - 2:1 (2:0)

Голы: Йергенсен, 28 (1:0). Ларссон, 33 (2:0). Бергвайн, 72 (2:1).

"Фейеноорд": Бейло, ван дер Хейден, ван Бек, Сен Жюст, Маласиа, Класи (Айюб, 63), Торнстра, Вилхена, Йергенсен (Венте, 44), Бергхейс, Ларссон.

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс (Гутьеррес, 68), Перейро (Мален, 46), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано.

Предупреждения: Фиргефер, 15. ван Бек, 26. Росарио, 52. Маласиа, 68.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

2 декабря. Роттердам. Стадион "Stadion Feijenoord (De Kuip)".

"Хераклес" - "Венло" - 4:1 (1:0)

Голы: Дальмау, 3 (1:0). Дуарте, 49 (2:0). Петерсон, 55 - с пенальти (3:0). Резелер, 65 (3:1). Дуарте, 69 (4:1).

"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван Хинтум, ван ден Бейс, Россманн, Меркель, Дуарте, Осман (ван Нифф, 73), Петерсон (дос Сантос, 86), Кувас, Дальмау (Конингс, 83).

"Венло": Уннершталль, Промес (Йостен, 62), Резелер, ван Брюгген, Боргманн, Руттен, Сушич, Опоку (Самуэльсен, 75), Сентьенс, Млапа (Коркмаз, 82), Грот.

Судья: Кайперс.

2 декабря. Алмело. Стадион "Polman Stadion".