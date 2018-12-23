00:09 | Футбол — Голландия

ПСВ обыграл "АЗ", "Бреда" победила "Херенвен"

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ПСВ обыграл "АЗ" в 17-м туре чемпионата Голландии - 3:1. "Бреда" победила "Херенвен" - 4:2.

ПСВ продолжает лидировать в чемпионате, набрав 48 очков.

Чемпионат Голландии 

Высший дивизион 

17-й тур 

ПСВ - "АЗ" - 3:1 (1:1)

Голы: Сентьенс, 16 (0:1). Бергвайн, 40 (1:1). Садилек, 47 (2:1). Лосано, 84 - с пенальти (3:1). 

ПСВ: Зут, Фиргефер, Изима-Мирен, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Садилек, 29), Гутьеррес (Мален, 86), де Йонг, Бергвайн (Гакпо, 90+2), Лосано.

"АЗ": Бизот, Флар, Свенссон (Вейндал, 78), Ауэян (Йонсен, 78), Махер, Сентьенс, Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс (Гвюдмундссон, 85).

Предупреждения: Свенссон, 26. Хендрикс, 35. Ауэян, 58. Копмейнерс, 62. Идрисси, 64. Лосано, 66. Садилек, 70. Флар, 76. Бергвайн, 90+1. 

Судья: ван Букел (Голландия).

22 декабря. Эйндховен. Стадион "Филипс".

 

"НАК Бреда" - "Херенвен" - 4:2 (1:2)

Голы: те Вреде, 6 (1:0). Ринстра, 11 (1:1). ван Берген, 27 (1:2). те Вреде, 58 (2:2). Росхевел, 69 (3:2). Росхевел, 76 (4:2). 

"НАК Бреда": ван Лер, ван Анхолт, Кох, Кломп (Эль-Аллуши, 35), Лейг, Найхолт (Мюрен, 46), Метс, Ферсхурен, те Вреде (ван Хоэйдонк, 90), Росхевел, Корте.

"Херенвен": Хан, Хеэг, Вауденберг, Флоранус, Пири, Ринстра, Влап (Ламмерс, 82), ван Амерсфорт, Кобаяси, Зенели (Брейн, 46), ван Берген (Шмидт, 71).

Предупреждения: ван Амерсфорт, 36. Корте, 45+5. Лейг, 60. Хан, 70. 

Удаления: Ринстра, 14. Кобаяси, 45. 

Судья: Камфайс.

22 декабря. Бреда. Стадион "Rat Verlegh Stadion".

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