ПСВ обыграл "АЗ", "Бреда" победила "Херенвен"

ПСВ обыграл "АЗ" в 17-м туре чемпионата Голландии - 3:1. "Бреда" победила "Херенвен" - 4:2.
ПСВ продолжает лидировать в чемпионате, набрав 48 очков.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
17-й тур
ПСВ - "АЗ" - 3:1 (1:1)
Голы: Сентьенс, 16 (0:1). Бергвайн, 40 (1:1). Садилек, 47 (2:1). Лосано, 84 - с пенальти (3:1).
ПСВ: Зут, Фиргефер, Изима-Мирен, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Садилек, 29), Гутьеррес (Мален, 86), де Йонг, Бергвайн (Гакпо, 90+2), Лосано.
"АЗ": Бизот, Флар, Свенссон (Вейндал, 78), Ауэян (Йонсен, 78), Махер, Сентьенс, Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс (Гвюдмундссон, 85).
Предупреждения: Свенссон, 26. Хендрикс, 35. Ауэян, 58. Копмейнерс, 62. Идрисси, 64. Лосано, 66. Садилек, 70. Флар, 76. Бергвайн, 90+1.
Судья: ван Букел (Голландия).
22 декабря. Эйндховен. Стадион "Филипс".
"НАК Бреда" - "Херенвен" - 4:2 (1:2)
Голы: те Вреде, 6 (1:0). Ринстра, 11 (1:1). ван Берген, 27 (1:2). те Вреде, 58 (2:2). Росхевел, 69 (3:2). Росхевел, 76 (4:2).
"НАК Бреда": ван Лер, ван Анхолт, Кох, Кломп (Эль-Аллуши, 35), Лейг, Найхолт (Мюрен, 46), Метс, Ферсхурен, те Вреде (ван Хоэйдонк, 90), Росхевел, Корте.
"Херенвен": Хан, Хеэг, Вауденберг, Флоранус, Пири, Ринстра, Влап (Ламмерс, 82), ван Амерсфорт, Кобаяси, Зенели (Брейн, 46), ван Берген (Шмидт, 71).
Предупреждения: ван Амерсфорт, 36. Корте, 45+5. Лейг, 60. Хан, 70.
Удаления: Ринстра, 14. Кобаяси, 45.
Судья: Камфайс.
22 декабря. Бреда. Стадион "Rat Verlegh Stadion".