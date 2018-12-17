Маттейс де Лигт: "Играть с Роналду или Месси? Предпочитаю "Аякс" и Зиеша"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт, получивший премию Golden Boy, заявил, что пока не собирается переходить в "Ювентус" и "Барселону", которые интересуются им.

– Италия – это великолепная страна с отличным чемпионатом. Но сейчас я с „Аяксом“ борюсь за титул чемпиона Нидерландов. Мы также выступаем в Лиге чемпионов. Что я выбрал бы – играть с Роналду в "Ювентусе" или с Месси в "Барселоне"? Предпочитаю "Аякс" с Хакимом Зиешем, - цитирует де Лигта сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

19-летний Маттейс де Лигт выиграл премию "Goden Boy". Она вручается лучшему молодому игроку Европы по версии издания Tuttosport в возрасте до 21 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за "Аякс", в которых забил два гола.