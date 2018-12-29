Леонид Слуцкий: "Я, как Вася Березуцкий, пытаюсь брать за счет количества шуток, а не качеством"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий отметил важность чувства юмора в его работе. По словам тренера, в клубе часто шутят по разным поводам.

– Его в команде много. Не могу сказать, что по-английски мне шутить сложнее, чем по-русски, – уже привык, все нормально, – сказал Слуцкий. – В любой футбольной команде в мире ты без юмора не проживешь и никуда не денешься. Потому что профессия стрессовая, очень много всего на нервах. И юмор помогает тебе из этого стресса выходить. А-ля американский стиль, когда человек в кино висит над пропастью и в этот момент шутит.

Разве что в России юмор более циничен. У нас все-таки в этом смысле не так много традиций и ограничений, как в европейских странах. Впрочем, и в них шутки в раздевалке порой бывают такие, что общественность, узнав о них, мягко говоря, удивилась бы. А внутри команды они воспринимаются совершенно естественно. Каких-то грандиозных отличий в плане юмора между нами и ними все-таки нет.

Сам я шучу постоянно, бесконечно. Я, как Вася Березуцкий, пытаюсь брать за счет количества шуток, а не качеством. В России надо мной игроки шутили больше, чем здесь. В ЦСКА были совсем другие отношения, футболисты чувствовали себя более вольно, чтобы мне что-то сказать. (Игорь Рабинер)

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