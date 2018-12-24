Леонид Слуцкий: "Впервые в этом сезоне "Витесс" показал характер"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча 17-го тура чемпионата Голландии против "Де Граафсхапа" (2:2) отметил, что его команда отыграла настоящее дерби. По словам российского специалиста, игроки впервые в сезоне проявили характер.

- Впервые в этом сезоне мы показали характер, - приводит Omroep Gelderland слова Слуцкого. - Это было настоящее дерби, мне понравилась атмосфера. Матч был сложным, но я сказал парням, что им нужно биться за свою гордость. И они сделали это.

Это был настоящий английский матч, не голландский. Сейчас я уже знаю все о своей команде. Во второй половине сезона мы будем бороться за четвертое место.