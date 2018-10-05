Леонид Слуцкий: "Витесс" должен показывать характер"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что его команда сделает все для того, чтобы порадовать болельщиков победами. В воскресенье желто-черные сыграют с "Хераклесом" в матче 8-го тура чемпионата Голландии.

- У нас есть проблемы с травмами и дисквалификациями, но мы готовы к борьбе, - приводит слова Слуцкого официальный сайт "Витесса". - Приложим все усилия для того, чтобы порадовать болельщиков победой. Когда мы показываем характер, сражаемся всей командой, то получаем результат.

"Витесс" после семи туров занимает 7-е место в чемпионате Голландии, имея в активе 9 очков.

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