Леонид Слуцкий: "Утрехт" обладает хорошим балансом молодых и опытных игроков"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями о предстоящем матче 12-го тура чемпионата Голландии против "Утрехта". Российский специалист отметил баланс молодых и опытных игроков в команде соперников.

– "Утрехт" обладает грамотным балансом между молодыми и опытными футболистами, – цитирует Твиттер "Витесса" Слуцкого. – В каждой линии у них есть выдающиеся мастера. Ожидаю интересную домашнюю игру.

"Витесс" после 11 матчей в чемпионате Голландии занимает седьмое место с 15 очками.

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''Winnen is het allerbelangrijkste" #Vitesse TV sprak met Leonid Slutskiy en Bryan Linssen over het duel vs @fcutrecht



Het volledige item zien?👇https://t.co/C0aArJYCSH pic.twitter.com/8DlKCzCCly – Vitesse (@MijnVitesse) 9 ноября 2018 г.

Матч "Витесс" – "Утрехт": чемпионат Голландии по футболу, 10 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 21.45 (мск).