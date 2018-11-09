19:30 | Футбол — Голландия

Леонид Слуцкий: "Утрехт" обладает хорошим балансом молодых и опытных игроков"

Обсудить
0

Главный тренер "Витесса"  Леонид Слуцкий поделился ожиданиями о предстоящем матче 12-го тура чемпионата Голландии против "Утрехта". Российский специалист отметил баланс молодых и опытных игроков в команде соперников.

"Утрехт" обладает грамотным балансом между молодыми и опытными футболистами, – цитирует Твиттер "Витесса" Слуцкого. – В каждой линии у них есть выдающиеся мастера. Ожидаю интересную домашнюю игру.

"Витесс" после 11 матчей в чемпионате Голландии занимает седьмое место с 15 очками.

 

Матч "Витесс" – "Утрехт": чемпионат Голландии по футболу, 10 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 21.45 (мск).

Витесс - Утрехт

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...