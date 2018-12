Леонид Слуцкий: "У "Витесса" есть шансы быть третьим в Голландии"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий считает, что его команде по силам в перспективе бороться за третье место в чемпионате Голландии. Он подчеркнул, что важно сохранить костяк команды.

– Возможно ли обогнать кого-то из трех топ-клубов Голландии – ПСВ, "Аякс" и "Фейеноорд"? В первом круге мы по игре уступили только один матч – "Аяксу", – сказал Слуцкий. – Остальные, в том числе с "Фейеноордом" и ПСВ, по качеству игры были как минимум равными.

Если мы научимся побеждать в выигрышных матчах и не проигрывать равные – то есть сделаем именно то, что отличало ЦСКА, – то шансы есть. На первую двойку нет – "Аякс" и ПСВ чересчур сильны. Но шансы быть третьими есть. Может, не в этом чемпионате, а в дальнейшем.

Как правило, "Витесс" выступает так. В межсезонье меняется очень много игроков. К сезону команда не успевает притереться и начинает его ни шатко ни валко. К концу раскочегаривается и занимает место в промежутке с пятого по восьмое. Сценарии практически всегда похожи. Сейчас мы делим четвертое-шестое. Если нам удастся сохранить костяк на будущий сезон и минимизировать потери – everything is possible. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Слуцкого