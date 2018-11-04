Леонид Слуцкий: "Сегодня "Витесс" не взял очков, но все равно победил"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Голландии против ПСВ (0:1) отметил, что удаление защитника Данило Дуки на 14-й минуте повлияло на исход встречи. Также он похвалил футболистов, которые, по мнению российского специалиста, играли хорошо.

- Удаление стало серьезной проверкой для нас, для всей команды, - приводит Voetbal Intenational слова Слуцкого. - Спасибо судье за такое решение. Возможно, мы бы проиграли и в равных составах. Стараюсь извлечь позитив из ситуации. Красную карточку нельзя отменить, поэтому я старался повернуть эту ситуацию на пользу команде.

Мы хорошо играли, я горжусь футболистами. У ПСВ было много моментов, но мы здорово играли на контратаках и были опасны. Сегодня не взяли очков, но все равно победили.