Леонид Слуцкий: "Матч с ПСВ будет серьезным испытанием"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 11-го тура чемпионата Голландии против ПСВ рассказал пресс-службе клуба о настрое команды. Российский специалист ожидает серьезного поединка с командой из Эйндховена.
– Нас ждет серьезное испытание в матче с ПСВ, – сказал Слуцкий. – Проверка на прочность для наших молодых футболистов. Именно в играх с такими соперниками проверяется сила командного духа.
ПСВ лидирует в чемпионате Голландии с 30 очками после 10 встреч. "Витесс" располагается на пятой строчке, имея в своем активе 15 очков.
Матч ПСВ – "Витесс" пройдет в субботу, 3 ноября, начало – в 20.30 (мск).
🗣️ 📝– Vitesse (@MijnVitesse) 2 ноября 2018 г.
''Wij kunnen de eerste ploeg zijn die PSV een nederlaag toebrengt''
''Compact blijven en de gehele wedstrijd gretig zijn''
Vitesse TV sprak met Leonid Slutskiy en Martin Ødegaard over het aanstaande duel vs @PSV
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