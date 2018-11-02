Леонид Слуцкий: "Матч с ПСВ будет серьезным испытанием"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 11-го тура чемпионата Голландии против ПСВ рассказал пресс-службе клуба о настрое команды. Российский специалист ожидает серьезного поединка с командой из Эйндховена.

– Нас ждет серьезное испытание в матче с ПСВ, – сказал Слуцкий. – Проверка на прочность для наших молодых футболистов. Именно в играх с такими соперниками проверяется сила командного духа.

ПСВ лидирует в чемпионате Голландии с 30 очками после 10 встреч. "Витесс" располагается на пятой строчке, имея в своем активе 15 очков.

Матч ПСВ – "Витесс" пройдет в субботу, 3 ноября, начало – в 20.30 (мск).