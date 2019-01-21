Леонид Слуцкий: "АЗ постарается взять у "Витесса" реванш в Кубке"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Голландии против АЗ. По его мнению, клуб из Алкмара попытается взять реванш за поражение в финале Кубка Голландии в 2017 году (0:2).

- Все возможно, - сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. - Я говорил, что кубковые матчи очень непредсказуемые. Но я думаю, что мы постараемся доминировать по ходу игры. Думаю, АЗ помнит финал двухлетней давности. Для них это шанс на реванш. Но для нас это тоже хорошая возможность добраться до полуфинала.