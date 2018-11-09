Леонид Слуцкий: "Адвокат - лучший тренер в истории "Зенита"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий признался, что считает голландского специалиста Дика Адвоката лучшим наставником в истории "Зенита". 47-летний россиянин также добавил, что звонил ему перед тем, как начал работать в Голландии.

- Я очень хорошо знаю Адвоката, - сказал Слуцкий в интервью omroepgelderland.nl. - Он очень популярен в России. Он является лучшим тренером в истории "Зенита". Он выигрывал не только чемпионат России, но и Кубок УЕФА, а также Суперкубок УЕФА.

Я помню первый матч между нашими командами в России. Он закончился со счетом 0:0. Очень рад встретиться с ним в Голландии. Но это не матч между им и мною, а встреча между "Утрехтом" и "Витессом".

Я звонил Адвокату за три месяца до того, как начал работать в Голландии. У меня было много вопросов к нему, и он очень вежливо ответил мне на них. Он сказал, что работа в Голландии станет для меня большим вызовом.

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