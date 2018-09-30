Капитан команды Слуцкого сломал ногу. Ужасные кадры

"Витесс" проиграл "Фейеноорду" со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Голландии. На 75-й минуте из-за травмы был заменен капитан команды Леонида Слуцкого словенский форвард Тим Матавж. Он получил травму в борьбе с соперником и покинул поле только при помощи носилок.

- У Матавжа все очень плохо, он сломал ногу, очень грустно, потому что Тим наш лучший нападающий, - цитирует Слуцкого Fox Sports.

Ван Перси приговорил "Витесс" Слуцкого

Vitesse-spits Tim Matavž (29) heeft in de uitwedstrijd bij Feyenoord zijn onderbeen gebroken https://t.co/Czl8Ny9Kdr pic.twitter.com/icrOfrAlpi – AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) 30 сентября 2018 г.

29-летний Матавж забил пять голов в шести матчах чемпионата Голландии этого сезона.