20:29 | Футбол — Голландия

Капитан команды Слуцкого сломал ногу. Ужасные кадры

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"Витесс" проиграл "Фейеноорду" со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Голландии. На 75-й минуте из-за травмы был заменен капитан команды Леонида Слуцкого словенский форвард Тим Матавж. Он получил травму в борьбе с соперником и покинул поле только при помощи носилок. 

- У Матавжа все очень плохо, он сломал ногу, очень грустно, потому что Тим наш лучший нападающий, - цитирует Слуцкого Fox Sports. 

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29-летний Матавж забил пять голов в шести матчах чемпионата Голландии этого сезона.

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