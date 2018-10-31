"Хераклес" - "Витесс": состав команды Слуцкого

Стал известен состав "Витесса" на матч Кубка Голландии против "Хераклеса". С первых минут на поле в составе команды Леонида Слуцкого появится россиянин Вячеслав Караваев.

Полностью заявка "Витесса" выглядит следующим образом: Эдуарду, Караваев, Дуки, Кларк-Солтер, Кларк, Беро, Сереро, Фор - Эдегор, Дарфалу, Линссен; запасные - Баязит, Крами, Теландер, Брюнс, Али, Беренс, Гонг, Бейтинк.

"Хераклес" - "Витесс": Кубок Голландии по футболу, 31 октября 2018, начало - в 20.30 (время московское)