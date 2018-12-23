Гол Езбилиса помог "Виллем II" обыграть "Эммен"

"Виллем II" в выездном матче 17-го тура чемпионата Голландии одолел "Эммен" (2:0).
Счет открыл бывший игрок "Спартака" и "Кубани" Арас Езбилис. На 55-й минуте отличился испанский форвард гостей Фран Соль.
После этой победы "Виллем II" обогнал "Эммен" и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 17 матчах.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
17-й тур
"Эммен" - "Виллем II" - 0:2 (0:1)
Голы: Езбилис, 42 (0:1). Фран Соль, 55 (0:2).
"Эммен": Схерпен, Бейл, Баккер, Гронсвелд, Кавлан, Фендорп, Зикман, Ниемейер (Педерсен, 56), Чакон, Янсен, Ариас (Мариниус, 81).
"Виллем II": Брандерхорст, Херкенс, Льюис, Петерс, Данкерлуи, Паласиос, Анита, Езбилис (Саддики, 86), Краули (Кристинссон, 90+1), Льонч, Фран Соль.
Судья: Гезюбюйюк.
23 декабря. Эммен. Стадион "De Oude Meerdijk".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/