Гол Езбилиса помог "Виллем II" обыграть "Эммен"

"Виллем II" в выездном матче 17-го тура чемпионата Голландии одолел "Эммен" (2:0).

Счет открыл бывший игрок "Спартака" и "Кубани" Арас Езбилис. На 55-й минуте отличился испанский форвард гостей Фран Соль.

После этой победы "Виллем II" обогнал "Эммен" и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 17 матчах.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

17-й тур

"Эммен" - "Виллем II" - 0:2 (0:1)

Голы: Езбилис, 42 (0:1). Фран Соль, 55 (0:2).

"Эммен": Схерпен, Бейл, Баккер, Гронсвелд, Кавлан, Фендорп, Зикман, Ниемейер (Педерсен, 56), Чакон, Янсен, Ариас (Мариниус, 81).

"Виллем II": Брандерхорст, Херкенс, Льюис, Петерс, Данкерлуи, Паласиос, Анита, Езбилис (Саддики, 86), Краули (Кристинссон, 90+1), Льонч, Фран Соль.

Судья: Гезюбюйюк.

23 декабря. Эммен. Стадион "De Oude Meerdijk".