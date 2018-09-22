"Фортуна" и "Виллем II" забили восемь голов

"Фортуна" и "Виллем II" в матче 6-го тура чемпионата Голландии сыграли вничью со счетом 4:4.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

6-й тур

"Фортуна" С - "Виллем II" - 4:4 (2:2)

Голы: Даммерс, 14 (1:0). Эль-Мессауди, 27 - в свои ворота (1:1). Фран Соль, 34 (1:2). Новакович, 40 (2:2). Авдияй, 46 (2:3). Новакович, 53 (3:3). Краули, 72 (3:4). Димерс, 77 (4:4).

22 сентября. Ситтард. Стадион "Fortuna Sittard Stadion".