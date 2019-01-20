"Фейеноорд" проиграл "Зволле" несмотря на гол ван Перси

"Фейеноорд" уступил "Зволле" в матче 18-го тура чемпионата Голландии - 1:3. Единственный мяч за роттердамцев провел лучший бомбардир команды Робин ван Перси. "Фейеноорд" сохранил третье место в таблице, его отставание от лидера ПСВ составляет 12 очков, на четвертой строчке идет команда Леонида Слуцкого "Витесс".

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

18-й тур

"АДО Ден Хаг" - "Венло" - 2:4 (1:1)

Голы: Беккер, 13 (1:0). Йостен, 43 (1:1). Йостен, 51 (1:2). Фалкенбург, 60 (2:2). Млапа, 83 - с пенальти (2:3). Грот, 90+7 (2:4).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Канон, Трупе (Хавекотте, 83), Пинас, Иммерс, Фалкенбург (Цзянь Юньинь, 62), Баккер, Эль-Хаяти, Лоренцен (Гоппел, 62), Беккер.

"Венло": Уннершталль, Промес, Кум (Генро, 46), Резелер, Руттен, Сушич (Линхорст, 75), Пост, Опоку, Сентьенс, Млапа (Грот, 90+1), Йостен.

Предупреждение: Кум, 39.

Удаление: Звинкелс, 80.

Судья: Мансхот.

19 января. Гаага. Стадион "Cars Jeans Stadion".

"Зволле" - "Фейеноорд" - 3:1 (1:1)

Голы: ван Полен, 30 (1:0). ван Перси, 34 (1:1). ван Крой, 56 (2:1). Намли, 76 (3:1).

"Зволле": ван дер Харт, Лигеон, Лам, ван Полен, Пал, Буй (Леманс, 87), Клемент (Р.Деккер, 79), Ти, ван Дейнен, Намли, ван Крой (Элберс, 75).

"Фейеноорд": Бейло (Фермер, 61), ван дер Хейден (Боттегин, 83), ван Бек, Сен Жюст, Вердонк, Класи, Вилхена, ван Перси (Торнстра, 71), Йергенсен, Бергхейс, Ларссон.

Предупреждения: ван Полен, 66. Класи, 85. Торнстра, 90+6.

Судья: ван Букел.

19 января. Зволле. Стадион "MAC3PARK Stadion".

"Гронинген" - "Хераклес" - 3:0 (1:0)

Голы: Мемишевич, 12 - с пенальти (1:0). Брюнс, 74 (2:0). Брюнс, 78 (3:0).

"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Хандверкер, Шабо, Вармердам, Брюнс (ван де Лои, 85), Бель Хассани (Хрустич, 59), Махи, Сирхейс (Рейс, 67).

"Хераклес": Бласвих, Дросте, ван ден Бейс, Россманн, Чиборра, Меркель, Дуарте, ван Нифф (Осман, 46), дос Сантос, Петерсон (Дальмау, 71), Кувас (Конингс, 78).

Предупреждения: Зефейк, 81. Хандверкер, 82.

Судья: Блом.

19 января. Гронинген. Стадион "Hitachi Capital Mobility Stadion".