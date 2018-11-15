Дмитрий Булыкин: "В Голландии все атакуют. Березуцким предстоит много работы"

Экс-нападающий "Аякса", "Твенте" и "Ден Хага" Дмитрий Булыкин – о работе братьев Березуцких в голландском "Витессе". Бывший форвард сборной России считает, что молодому футбольному тренеру необходимо знать язык для работы в Голландии.

– Самое сложное для молодого тренера в Голландии?

– Знание языка, – признался Булыкин. – И, конечно, специфика футбола. Команды очень любят атаковать, забывая про защиту. Так что у братьев работы будет непочатый край. Но если они наладят игру сзади, могут сделать серьезный шаг для своей дальнейшей карьеры. Надеюсь, все у них получится. Но вот если не дадут результата, могут надолго там и не задержаться...

– Вас никогда не звали в Голландию, поработать с нападающими?

– Я просто не вижу себя в роли тренера, – сказал Булыкин. – Даже если у кого-то и есть такое желание, то я сразу отметаю такой вариант, отбрасываю его в сторону. (Виталий Айрапетов)