Дмитрий Булыкин: "Березуцкие получат ценный опыт и в Голландии"

Экс-нападающий "Аякса", "Твенте" и "Ден Хага" Дмитрий Булыкин – о работе братьев Березуцких в голландском "Витессе". Сегодня стало известно, что в январе бывшие игроки сборной России и ЦСКА могут войти в тренерский штаб Леонида Слуцкого.

– В январе братья Березуцкие должны войти в тренерский штаб "Витесса", который сейчас возглавляет Леонид Слуцкий. Можно ли говорить об экспансии Голландии российскими тренерами.

– Нет, об экспансии говорить, конечно, рано, – признался Булыкин. – Мне просто нравится, что братья сразу попробуют свои силы в хорошем чемпионате под руководством сильного специалиста – Слуцкого. Уверен, что в Голландии Березуцкие смогут стать большими профессионалами, наберутся очень полезного опыта. Здорово, что в этой стране доверяют русским тренерам.

– Березуцкие будут отвечать за работу с защитниками. В Голландии обороне особо внимания не уделяют. Смогут ли они поднять игру в защите "Витесса" на качественно другой уровень?

– Да, в Голландии команды больше атакуют, – сказал Булыкин. – С защитниками придется повозиться. Если Березуцкие привнесут что-то новое в игру "Витесса" в обороне, думаю, смогут улучшить результаты команды в чемпионате.

– Почему все-таки они начнут свою карьеру в Голландии, а не в России?

– Фактор Слуцкого. Они хорошо знают друг друга. Я не удивлен такому повороту событий. У ребят много энтузиазма, желания. Они только недавно закончили футбольную карьеру. Так что энергии у них хоть отбавляй. (Виталий Айрапетов)