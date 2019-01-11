Дик Адвокат покинет "Утрехт" летом

Главный тренер "Утрехта" Дик Адвокат покинет клуб в конце сезона. 71-летний специалист сам изъявил желание уйти. После 17 туров "Утрехт" идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Голландии.

- У меня был разговор с руководством, - цитирует пресс-служба клуба Адвоката. - Меня спросили, хочу ли я продолжить работу в качестве главного тренера, но я ответил, что для "Утрехта" было бы лучше, если бы клуб выбрал долгосрочную стратегию. Кроме того, я не знаю точно, что я буду делать в будущем. Хочу подумать об этом в апреле - мае, после того как я закончу работу с "Утрехтом",