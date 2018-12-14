"Ден Хаг" разгромил в гостях "Виллем II"

"АДО Ден Хаг" отправил три безответных мяча в ворота "Виллем II" в гостевом поединке 16-го тура чемпионата Голландии.

Дублем во втором тайме отметился полузащитник Лекс Иммерс. А в первой половине встречи начало разгрому хозяев положил Эрик Фалкенбург.

Благодаря этой победе, "Ден Хаг" поднялся на 10-е место, набрав 19 очков в 16 матчах.

Чемпионат Голландии.

Высший дивизион

16-й тур

"Виллем II" - "АДО Ден Хаг" - 0:3 (0:1)

Голы: Фалкенбург, 9 (0:1). Иммерс, 61 (0:2). Иммерс, 77 (0:3).

"Виллем II": Велленройтер, Льюис, Петерс, Майснер, Паласиос, Анита (Аккайнак, 82), Езбилис (Кристинссон, 77), Краули, Льонч, Авдияй, Фран Соль.

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Канон, Трупе, Иммерс (Пинас, 88), Фалкенбург (Цзянь Юньинь, 71), Баккер, Эль-Хаяти, Лоренцен (Гоппел, 81), Беккер.

Предупреждения: Бегелсдейк, 18. Велленройтер, 32. Мейерс, 42. Анита, 82. Беккер, 84.

Судья: Камфайс.

14 декабря. Тилбург. Стадион Koning Willem II Stadion.