Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт выиграл премию Golden Boy, сообщает Tuttosport. Приз ежегодно вручается изданием лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Голландец в опросе обошел защитника "Ливерпуля" Трента Александра-Арнольда, нападающего "Милана" Патрика Кутроне, полузащитника "Ромы" Джастина Клюйверта и хавбека "Реала" Винисиуса Джуниора.

Де Лигт за основную команду "Аякса" дебютировал в 2016 году. 19-летний игрок является капитаном команды. Он провел 59 матчей в чемпионате, забив 7 мячей. Кроме того, отыграл 13 встреч за сборную Голландии.