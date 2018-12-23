"Де Графсхап" после 0:8 от "Аякса" сыграл вничью с "Витессом" Слуцкого

"Витесс" Леонида Слуцкого в гостевом матче 17-го тура чемпионата Голландии сыграл вничью с "Де Графсхапом" (2:2).

Счет открыл полузащитник хозяев Франк Олейве. Перед перерывом положение выровнял форвард "Витесса" Мартин Эдегор. Во втором тайме "Де Графсхап" вышел вперед, благодаря голу Фюрдьела Нарсинга. Спас гостей от поражения гол Матуша Беро, забитый на 65-й минуте.

"Де Графхап", разгромно проигравший предыдущий матч "Аяксу" со счетом 0:8, набрал 12 очков. Команда идет на последнем месте в чемпионате Голландии. "Витесс" же, благодаря этой ничьей, сравнялся с находящимся на пятой строчке "Хераклесом". На счету у команды Слуцкого 26 баллов в 18 встречах.

В другом матче игрового дня "Фейеноорд" также сыграл вничью на выезде с "Ден Хагом" (2:2). Абденассер Эль-Хайяти вывел хозяев вперед на четвертой минуте встречи. Стевен Бергейс выровнял ситуацию перед самым перерывом, а в середине второго тайма Сэм Ларссон забил второй гол "Фейеноорда". Точку в игре поставил точный выстрел все того же Эль-Хайяти.

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17-й тур

"Де Графсхап" – "Витесс" – 2:2 (1:1)

Голы: Олейве, 12 (1:0). Эдегор, 43 (1:1). Нарсинг, 58 (2:1). Беро, 65 (2:2).

"Де Графсхап": Этемади, ван де Паверт, Ньюпорт, Овусу, Тутуарима, Баккер (Вет, 39), Эль-Джебли, Олейве, Нарсинг (Томассен, 72), ван Мигем (Бюргзорг, 54), Серраренс.

"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, Караваев, Теландер, Кларк-Солтер, Сереро, Фор, Беро, Беренс (Кларк, 68), Линссен, Эдегор.

Предупреждения: Бюттнер, 45+4. Ньюпорт, 45+4. Линссен, 67. Фор, 89. Вет, 89. Теландер, 90+3.

Судья: Кайперс.

23 декабря. Детинхем. Стадион De Vijverberg.

"АДО Ден Хаг" – "Фейеноорд" - 2:2 (1:1)

Голы: Эль-Хаяти, 4 (1:0). Бергхейс, 45 (1:1). Ларссон, 68 (1:2). Эль-Хаяти, 77 – с пенальти (2:2).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Канон, Трупе, Иммерс, Фалкенбург (Цзянь Юньинь, 78), Баккер, Эль-Хаяти, Лоренцен (Гоппел, 78), Беккер.

"Фейеноорд": Бейло, ван дер Хейден, ван Бек, Ньивкоп, Вердонк, Торнстра (Кекджю, 70), Вилхена, Тапия, ван Перси (Гертрейда, 79), Бергхейс, Ларссон (Эль Ханкури, 89).

Предупреждения: Ньивкоп, 3. Бергхейс, 43. Бегелсдейк, 72.

Удаление: Ньивкоп, 74.

Судья: Блом.

23 декабря. Гаага. Стадион Cars Jeans Stadion.

Турнирная таблица чемпионата Голландии