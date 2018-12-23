"Де Графсхап" после 0:8 от "Аякса" отобрал очки у "Витесса" Слуцкого

"Витесс" Леонида Слуцкого разошелся миром с "Де Графсхапом". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет открыл полузащитник хозяев Франк Олейве. Перед перерывом положение выровнял форвард "Витесса" Мартин Эдегор. Во втором тайме "Де Графсхап" вышел вперед, благодаря голу Фюрдьела Нарсинга. Спас гостей от поражения гол Матуша Беро, забитый на 65-й минуте.

"Де Графхап", разгромно проигравший предыдущий матч "Аяксу" со счетом 0:8, набрал 12 очков. Команда идет на последнем месте в чемпионате Голландии. "Витесс" же, благодаря этой ничьей, сравнялся с находящимся на пятой строчке "Хераклесом". На счету у подопечных Слуцкого 26 баллов в 18 встречах.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

17-й тур

"Де Графсхап" - "Витесс" - 2:2 (1:1)

Голы: Олейве, 12 (1:0). Эдегор, 43 (1:1). Нарсинг, 58 (2:1). Беро, 65 (2:2).

"Де Графсхап": Этемади, ван де Паверт, Ньюпорт, Овусу, Тутуарима, Баккер (Вет, 39), Эль-Джебли, Олейве, Нарсинг (Томассен, 72), ван Мигем (Бюргзорг, 54), Серраренс.

"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, Караваев, Теландер, Кларк-Солтер, Сереро, Фор, Беро, Беренс (Кларк, 68), Линссен, Эдегор.

Предупреждения: Бюттнер, 45+4. Ньюпорт, 45+4. Линссен, 67. Фор, 89. Вет, 89. Теландер, 90+3.

Судья: Кайперс (Голландия).

23 декабря. Детинхем. Стадион De Vijverberg.