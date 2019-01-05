Братья Березуцкие прибыли в расположение "Витесса"

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие прибыли в расположение "Витесса". 36-летние братья вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
"Доброе утро! - говорится в обращении "Витесса" в Твиттере. - Готовы к первой тренировке сегодня, парни?". Березуцкие на снимке стоят вместе с еще одним бывшим тренером армейцев и ассистентом Слуцкого Олегом Яровинским.
Слуцкий возглавил "Витесс" летом этого года. После 17 туров команда идет на пятом месте в чемпионате Голландии. Братья Березуцкие завершили карьеру по окончании сезона.
Goedemorgen!🇱🇺– Vitesse (@MijnVitesse) 5 января 2019 г.
Bom dia!🇵🇹
доброе утро!🇷🇺
Klaar voor de eerste training van vandaag, mannen?🤙🏼#Vitesse pic.twitter.com/D2pdfiYOqO
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