Братья Березуцкие прибыли в расположение "Витесса"

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие прибыли в расположение "Витесса". 36-летние братья вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого.

"Доброе утро! - говорится в обращении "Витесса" в Твиттере. - Готовы к первой тренировке сегодня, парни?". Березуцкие на снимке стоят вместе с еще одним бывшим тренером армейцев и ассистентом Слуцкого Олегом Яровинским.

Слуцкий возглавил "Витесс" летом этого года. После 17 туров команда идет на пятом месте в чемпионате Голландии. Братья Березуцкие завершили карьеру по окончании сезона.