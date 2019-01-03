15:48 | Футбол — Голландия

Братья Березуцкие прибыли на сбор "Витесса"

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Тренер "Витесса" Василий Березуцкий сообщил, что прибыл на тренировочный сбор команды вместе со своим братом Алексеем.

- Мы (с братом Алексеем) уже в Португалии в расположении "Витесса", но команда еще не собралась, - цитируют Василия Березуцкого "РИА Новости".

Ранее стало известно, что братья Березуцкие вошли в тренерский штаб команды. Возглавляет его российский специалист Леонид Слуцкий. Березуцкие и Слуцкий вместе работали с ЦСКА.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190103/1549010980.html?fbclid=IwAR2Sk6qcUiOY2me8lfunhaTld5JNiVW7LnoFmknFCMglRpNkGBu7BJm8rE4

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