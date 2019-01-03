Братья Березуцкие прибыли на сбор "Витесса"

Тренер "Витесса" Василий Березуцкий сообщил, что прибыл на тренировочный сбор команды вместе со своим братом Алексеем.
- Мы (с братом Алексеем) уже в Португалии в расположении "Витесса", но команда еще не собралась, - цитируют Василия Березуцкого "РИА Новости".
Ранее стало известно, что братья Березуцкие вошли в тренерский штаб команды. Возглавляет его российский специалист Леонид Слуцкий. Березуцкие и Слуцкий вместе работали с ЦСКА.
Все о голландском футболе – здесь.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/20190103/1549010980.html?fbclid=IwAR2Sk6qcUiOY2me8lfunhaTld5JNiVW7LnoFmknFCMglRpNkGBu7BJm8rE4
Загрузка...