Братья Березуцкие: "Надеемся, что наши тренерские карьеры сложатся лучше, чем игровые"

Алексей и Василий Березуцкие, недавно вошедшие в тренерский штаб Леонида Слуцкого в "Витессе", надеются на то, что им удастся хорошо проявить себя в текущей профессии.

- Мы надеемся, что наши тренерские карьеры сложатся лучше, чем игровые, - приводит слова Березуцких пресс-служба "Витесса". - Мы иногда тренируемся вместе с парнями, стараемся всем помогать на поле, знаем тактические приемы Слуцкого, методы его работы и объясняем игрокам, что нужно делать. Мы знаем все ошибки, которые допускали, работая с ним.

Братья Березуцкие присоединились к Леониду Слуцкому в "Витессе" в начале января. Сам 47-летний российский специалист работает в команде с начала текущего сезона. Под его руководством она занимает пятое место в голландском чемпионате, набрав после 17 туров 26 очков.