Билялетдинов - о стажировке Березуцких в Голландии: "Это поможет определиться, нужна ли им тренерская деятельность"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов считает, что Алексей и Василий Березуцкие получат замечательный опыт в голландском чемпионате. Он добавил, что это поможет братьям определиться, нужна ли им вообще тренерская деятельность.

Напомним, что Березуцкие присоединятся к тренерскому штабу россиянина Леонида Слуцкого в "Витессе" 3-го января и станут его помощниками до конца текущего сезона.



– Голландский чемпионат не отличается безумными скоростями, поэтому Березуцкие и вовсе могли бы поиграть там еще полгодика, – приводят "Известия" слова Билялетдинова. – А если говорить серьезно, то это замечательный опыт для них. Василий и Алексей посмотрят, как все устроено в Европе, смогут понять местный менталитет. В целом этот этап в их карьере поможет определиться, нужна ли им вообще тренерская деятельность.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год, Алексей - с 2001 по 2018. В составе армейцев они 6 раз становились чемпионами России и выигрывали Кубок УЕФА. Оба брата объявили об окончании карьеры 21-го июля.

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